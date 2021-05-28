В Тамбове эвакуировали сотрудников офисного центра из-за сообщения о минировании

ТАМБОВ, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудников крупнейшего офисного центра в Тамбове, расположенного вблизи администрации Тамбовской области, эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. В настоящий момент здание проверяют оперативные службы, сообщили журналистам в пятницу в МЧС по региону.

"Поступило сообщение о минировании, люди покинули здание, его проверяют", - сообщили в МЧС.

Офисный центр находится на главной площади областного центра, рядом с администрацией Тамбовской области. В нем располагается центральный офис банка ВТБ и ряд других компаний.