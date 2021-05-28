СМИ: неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции во Франции

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр, нападение произошло в комиссариате. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, напавший завладел табельным оружием сотрудницы и скрылся с места преступления. Поиск вооруженного преступника поручен специальному подразделению национальной жандармерии, участвуют 240 жандармов, к операции привлечены два вертолета. К настоящему моменту обнаружена брошенная злоумышленником машина, пока, однако, не известно, совершил ли он другие нападения. В связи с особой опасностью вооруженного преступника под охрану взяты школы, жителям коммуны рекомендовано оставаться дома.

Состояние сотрудницы комиссариата, которой было нанесено несколько ударов ножом, оценивается как крайне тяжелое. О мотивах нападавшего не сообщается.

В последние недели во Франции участились нападения на стражей порядка. Так, 23 апреля сотрудница полиции в Рамбуйе погибла от рук вооруженного ножом мужчины, который напал на нее в холле комиссариата коммуны. 5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками в Авиньоне на юго-востоке страны погиб 36-летний полицейский.