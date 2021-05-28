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Дело Ивана Голунова
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Экс-полицейские, сфабриковавшие дело Голунова, получили от пяти до 12 лет колонии

Наибольший срок получил Игорь Ляховец
Игорь Ляховец Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Игорь Ляховец
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил на сроки от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент ТАСС.

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"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

Мосгорсуд также постановил зачесть сроки пребывания осужденных в СИЗО из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Один из адвокатов осужденных сообщил ТАСС, что приговор будет обжалован.

Сам Иван Голунов не будет обжаловать приговор бывшим полицейским. "Наши требования выполнены, приговор не будет обжаловать", - сказал ТАСС его представитель, адвокат Сергей Бадамшин.

В новость была внесена правка (12:26 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - в колонии общего режима.

Теги
РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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