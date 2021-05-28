Защита Винника намерена взыскать с Франции €5 млн в качестве компенсации ущерба

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного французским судом в конце прошлого года к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, намерена получить от Франции €5 млн в качестве компенсации морального ущерба. Об этом заявил в пятницу адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Мы требуем €5 млн в качестве компенсации за ущерб, который Александр понес в связи с вмешательством в его личную жизнь, что соответствует также статье 8 Европейской конвенции по правам человека о защите частной и семейной жизни. Он живет в изоляции и отделен от семьи уже 4,5 года при том, что он пока считается невиновным", - сказал Бело.

Он добавил, что для его подзащитного стала тяжелым ударом невозможность приехать в Россию на похороны супруги, которая умерла в прошлом году после продолжительной болезни. В перерыве заседания суда адвокат подтвердил в беседе с журналистами, что эту сумму защита рассчитывает взыскать с Франции.

Бело напомнил, что ранее Исправительный суд оправдал россиянина по 13 из 14 пунктов обвинения, выдвинутых против него во Франции и сейчас Апелляционный суд рассматривает единственное оставшееся обвинение в отмывании денег в составе преступной группы. При этом ранее прокуратура признала, что не может доказать связь Винника с организацией схемы по вымогательству денег при помощи вредоносной программы "Локи".

Адвокат также сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить движение средств на счетах Александра Винника. По его словам, прокуратура не выявила никаких подозрительных операций ни на одном из его счетов.

На заседании в четверг французская прокуратура попросила Апелляционный суд оставить в силе приговор Исправительного суда в отношении россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, однако согласилась снизить размер денежного штрафа. Решение о снижении суммы взыскания обвинение обосновало опасением того, что подтвержденные приговором 7 декабря €100 тыс. не получится взыскать с подсудимого в полном объеме. При этом представитель прокуратуры признал, что сейчас доказать причастность Винника к хакерским атакам на французские предприятия не представляется возможным.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.