Суд дал два года колонии за мошенничество фигуранту дела экс-депутата Госдумы Волчека

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам колонии юриста ООО "Совместная юридическая компания" Дениса Юшинского, признавшего вину в мошенничестве на €1,5 млн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, осужденный был взят под стражу после оглашения приговора.

"Юшинский Денис Евгеньевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Юшинского изменена на заключение под стражу, осужденный взят под стражу в зале суда", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Юшинский является фигурантом уголовного дела в отношении заключивших сделку со следствием бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, осужденного 26 мая на три года колонии, и бизнесмена Зураба Плиева.