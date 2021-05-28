В Самаре возбудили еще два дела из-за жестокого обращения с детьми-инвалидами в пансионате

САМАРА, 28 мая. /ТАСС/. Два новых уголовных дела возбудили в Самарской области по результатам проверки в пансионате для инвалидов, где было выявлено жестокое обращение с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"В связи с выявленными в ходе проверки фактами ненадлежащего исполнения должностными лицами пансионата обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей, повлекшими существенное нарушение законных интересов воспитанников, прокуратура Промышленного района направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате 28 мая 2021 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Помимо этого, на контроле прокуратуры района находится уголовное дело, возбужденное следственными органами по ст. 117 УК РФ ("Истязание").

Как сообщал ТАСС, в конце апреля прокуратура с привлечением специалистов областного министерства социально-демографической и семейной политики и общественных организаций организовала проверку информации о ненадлежащих условиях воспитания детей ГБУ СО "Самарский пансионат для детей-инвалидов". Во время выезда в пансионат были зафиксированы нарушения законодательства о несовершеннолетних.

Тогда же директор пансионата Елена Китаева, не дожидаясь результатов проверки, написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено. В начале мая органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).