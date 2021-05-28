Подозреваемые в планировании терактов на Ставрополье арестованы

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Мужчины, планировавшие совершение терактов в преддверии майских праздников на Ставрополье, арестованы на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"После задержания [подозреваемых] судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник.

В четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС сообщили, что ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае в преддверии майских праздников две попытки терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

По данным спецслужбы, задержан житель Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ с целью последующего совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

У одного задержанного в гараже обнаружены и изъяты средства террора. По месту проживания второго изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности").