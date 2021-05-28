Гражданин КНР пытался вывезти из России украшения на 4 млн рублей под видом тортов "Прага"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Пулковская таможня в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело о контрабанде в отношении гражданина Китая, который пытался пронести через пост таможенного контроля на борт самолета в аэропорту более 1 тыс. ювелирных изделий, упакованных в коробки из-под тортов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Товары, сокрытые от таможенного контроля, в количестве 1 040 штук перемещались в шести картонных коробках с надписью: торт "Прага". Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть коробок из-под тортов были упакованы в чемодан. Мужчина приобрел украшения в России и пытался улететь из Петербурга в Шеньжень.

Экспертиза установила, что в коробках лежали браслеты, кольца, серьги и колье из драгметаллов, браслеты и бусы из природного камня, а также так называемые кошельковые мыши - сувениры из янтаря, которые кладут в кошелек в качестве талисмана для привлечения денег. Экспертиза установила, что общая стоимость товаров составила более 4 млн рублей.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.