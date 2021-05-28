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Пограничники заявили, что задержанное в Охотском море японское судно пыталось скрыться

На борту шхуны обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция, а также промысловое оборудование
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Задержанная в Охотском море рыболовецкая шхуна с флагом Японии пыталась скрыться, заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

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При ее осмотре на борту обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция, а также промысловое оборудование. "Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. "В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф", - сказали в управлении. В настоящее время судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

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