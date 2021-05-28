Жителя Дагестана осудили на 12 лет за подготовку к нападению на правоохранителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Житель Республики Дагестан, готовившийся к нападению на сотрудников правоохранительных органов и купивший для этого компоненты самодельной взрывчатки, приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялся суд по уголовному делу в отношении Хаджиева Азамата Львовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 208, ст. 205.3, ч. 1 ст. 30 ст. 317, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 223.1 УК РФ. Подсудимый согласился с предложением члена террористического сообщества совершить посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В 2017 г. купил компоненты для самодельного взрывного устройства, которые спрятал на территории г. Буйнакска. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина в начале 2017 года объединился с сообщниками на почве религиозных убеждений, создав террористическое общество, а также дал присягу лидеру запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

"Установлено, что подсудимый в январе 2017 г. в г. Буйнакске Республики Дагестан объединился на почве единых религиозных убеждений с иными лица в устойчивую группу, создав террористическое сообщество <...> Хаджиев просматривал материалы, обучающие минно-подрывному делу и методам ведения джихада, - сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.