Экс-глава финансовой пирамиды обвиняется в хищении 61 млн рублей у жителей Тюмени

ТАСС, 28 мая. Бывший генеральный директор компании "Резана-Финанс", зарегистрированной в Пензе, обвиняется в хищении более 61 млн рублей у жителей Тюмени. От действий гендиректора пострадали 157 человек, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Тюменской области в пятницу.

По данным ведомства, в мае 2018 года фигурант дела был осужден за аналогичное преступление в Пензе и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он похитил у 146 человек более 27,5 млн рублей.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего генерального директора ООО "Резана-Финанс". Он обвиняется в совершении преступления УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". От действий гендиректора пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила свыше 61 млн рублей", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе пояснили, что в ноябре 2015 года гендиректор компании с целью массового хищения денежных средств у населения открыл офис в Тюмени. Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды, уточняется в сообщении.

В ноябре 2019 года компания исключена из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее предприятие.