ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки "МКУ". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("МКУ")", - отметили в ЦОС. В результате в Саратове задержаны 14 участников указанной группы.

У них изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы с Украины о подготовке насильственных акций. "Члены группы дают признательные показания", - сообщили в ФСБ.

По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 и от двух до шести лет соответственно.