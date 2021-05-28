Бывший топ-менеджер водоканала Петербурга арестован по подозрению в крупном мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Бывший директор по капитальному строительству "Водоканала Санкт-Петербурга" Андрей Поздеев задержан и арестован по подозрению в крупном мошенничестве с хищением средств при покупке оборудования для строительства футбольного стадиона на Крестовском острове, которое оказалось поддельным. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Поздеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок меры - до 25 июля", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, задержали Поздеева 26 мая. Официально о его задержании ранее правоохранительные органы не сообщали. Обвинение задержанному не предъявляли.

По данным пресс-службы, в 2017 году Поздеев совместно с другими сотрудниками водоканала обеспечили заключение контракта с компаниями "Фортис" и "Проектное агентство" на монтаж и поставку оборудования, которое должно использоваться при строительстве входной группы на стадион. В списке оборудования фигурировали затворы марки Jafar, однако, согласно материалам дела, поставленные затворы были другой марки, на них были установлены поддельные таблички с обозначением бренда. После этого фирмы получили средства, из которых порядка 4,8 млн рублей были похищены.

Суд также заключил под стражу на тот же срок Вадима Ермакова, который при заключении контракта выступал от имени компании "Фортис". Бывшего директора городского водоканала Евгения Целикова в 2019 году также заподозрили в особо крупном мошенничестве, суд заключил его под домашний арест.