Экс-проректора вуза Севастополя осудили на шесть лет за взяточничество

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Бывший проректор Севастопольского государственного университета осужден на шесть лет лишения свободы за взятку от компании, получившей подряд на строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию университетской библиотеки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщали, что летом 2019 года между Министерством образования и науки России в лице университета и фирмой были заключены контракты на строительство первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки СевГУ. По версии следствия, действующий на тот момент проректор "неоднократно выдвигал как лично, так и через посредников генеральному директору фирмы-застройщика требования о необходимости передать ему взятку", требуя 5% от перечисленного подрядчику аванса - свыше 6,4 млн рублей. В декабре 2019 года проректор получил через посредника от предпринимателя взятку в размере 3,1 млн рублей. А в марте 2020 года при получении еще 2,4 млн рублей был задержан оперативниками ФСБ.

"Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 6 лет. Также с него взысканы в доход государства деньги, полученные преступным путем", - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ ["Получение взятки в особо крупном размере", предполагает до 15 лет лишения свободы]. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.