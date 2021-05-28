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СМИ: движение судов через Босфор приостановили из-за аварии танкера

Танкер потерял ход и дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 метрах от побережья, сообщает телеканал Haberturk
© AP Photo/Ayse Wieting

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлено в пятницу из-за аварии танкера с нефтью, сообщает телеканал Haberturk.

По его данным, 249-метровый танкер потерял ход и дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.

В Главном управлении береговой безопасности Турции сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder, идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена.

Турецкие власти пока не сообщают, когда будет возобновлено движение через Босфор.

Теги
Турция
Потерявший ход в Босфоре танкер с нефтью буксируют к месту якорной стоянки судов
Потерявший ход в Босфоре танкер с нефтью буксируют к месту якорной стоянки судов
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