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В Центральном районе Сочи горят торговые павильоны

Площадь возгорания составляет около 870 кв. м

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на рынке в Центральном районе Сочи. Площадь пожара составляет порядка 800 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Горят торговые павильоны, площадь пожара составляет порядка 800 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Позже площадь возгорания торговых павильонов в Центральном районе Сочи увеличилась до 870 кв. м. "По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов, площадь пожара составляет 870 кв. м", - говорится в сообщении МЧС.

На видеозаписях, размещенных в соцсетях, видно, что пожар произошел на строительном рынке на улице Пластунской.

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