В Якутии многодетная семья пострадала в ДТП

ТАСС, 29 мая. Семья с тремя детьми пострадала в Якутии в результате опрокидывания автомобиля. Травмы получили пять человек, старший ребенок - девочка в возрасте 14 лет - впала в кому, сообщает в субботу пресс-служба территориального управления ГИБДД.

"29-летний водитель автомашины Toyota Succeed не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. У водителя медики диагностировали травмы головы, переломы ног, травматический шок I степени, у его жены - множественные переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма. <…> Старшая дочь - 14-летняя школьница - в результате аварии получила перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму, что повлекло отек головного мозга и кому", - говорится в сообщении.

Младшие дети семьи в момент аварии находились на заднем пассажирском сиденье машины в детских автокреслах. У мальчика 2014 года рождения медики обнаружили перелом голени, ушибы и ссадины, у двухлетней девочки - ушибы и ссадины. Всех пострадавших доставили в Кобяйскую районную больницу, а затем санитарным рейсом в Якутск.

В момент аварии водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался, водительское удостоверение мужчина получил в декабре минувшего года.