В одном из сел Забайкалья сгорело административное здание

ТАСС, 29 мая. Пожар уничтожил административное здание площадью 500 кв м в селе Кука Забайкальского края. Переход огня на соседние строения удалось предотвратить, сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС.

"В 02:51 (20:51 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании административного здания в селе Кука. <…> В результате позднего сообщения о пожаре огонь уничтожил здание на общей площади 500 кв. м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных существовала угроза перехода огня на близлежащие строения. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, объявил повышенный ранг 1-БИС и запросил к месту дополнительные силы. Дальнейшего распространения огня удалось не допустить.

Для ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и шесть единиц техники ГУ "Забайкалпожспас" и войсковой части. Причина возгорания и виновные будут установлены сотрудниками государственного пожарного надзора.