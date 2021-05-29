{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Южной Корее произошел пожар на АЭС

Пострадавших и утечки радиации нет

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Работа одной из турбин АЭС "Сингори-4" в южнокорейском городе Ульсан на юго-востоке страны была в субботу приостановлена из-за пожара, сообщил оператор станции Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики.

По ее данным, возгорание было ликвидировано спустя час, в результате инцидента никто не пострадал, утечки радиации также не произошло.

Комиссия по ядерной безопасности начала расследование, в ходе которого предстоит выяснить точные причины пожара. По ее сведениям, в районе АЭС не зафиксировано повышение радиационного фона.

"Сингори-4" мощностью 1,4 МВт была введена в эксплуатацию в 2019 году.

Теги
Республика Корея
В Испании в порту опрокинулось судно
Пострадали три человека, еще двое пропали без вести
Читать полностью