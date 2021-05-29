Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на четырех человек в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который 28 мая напал с ножом и ранил четырех человек в центре Петербурга. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 11:30 того же дня в одной из квартир дома №11 на Пушкинской улице был задержан 27-летний житель Северного Кавказа. Полицейские установили, что 28 мая в период времени с 00:05 до 02:30, находясь у дома №1 в Дмитровском переулке, на почве внезапно возникшей личной неприязни он напал на потерпевших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и нанес им ножевые ранения, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о том, что у дома №1 в Дмитровском переулке происходит драка, поступило в полицию в 01:12 28 мая. В результате инцидента с ножевыми ранениями были госпитализированы четверо мужчин 29-37 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".