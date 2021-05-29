В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве двух человек, тела которых в разное время были найдены закопанными в лесу в городе, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками главка МВД России совместно с коллегами из управления МВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержан 28-летний мигрант", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ноябре прошлого года в Приморском районе нашли тело женщины, закопанное в землю по шею. На этой неделе источник также сообщал, что закопанное тело мужчины с веревками на теле нашли в лесополосе в районе 1-й Утиной улицы.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По данным полиции, задержанный вместе со своим братом убили двух граждан осенью прошлого года, а затем спрятали их тела в лесу. Брат задержанного объявлен в розыск, приняты меры к его задержанию.