В центре Петербурга в результате драки с балкона третьего этажа выпали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Мужчина и женщина упали с балкона третьего этажа на улице Декабристов в результате конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 10 утра на балконе третьего этажа в доме на улице Декабристов произошел конфликт между мужчиной и женщиной, в ходе которого женщина навалилась на перила, которые сломались, и она упала на асфальт, потянув за собой мужчину. Какие травмы получили пострадавшие, пока уточняется", - рассказал он.

Очевидцы вызвали пострадавшим скорую. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В прокуратуре Петербурга официально подтвердили факт инцидента, начата проверка. "Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи обрушением фрагмента ограждения на балконе в доме №13 на улице Декабристов, в результате которого получили травмы два человека. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В нем также отмечается, что при наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.