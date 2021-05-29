В результате дорожного конфликта на востоке Москвы погиб один человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мужчина убил ножом водителя во время дорожного конфликта на заправке на востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В субботу около 15:30 на заправке в Проектируемом проезде № 598 произошел дорожный конфликт между двумя водителями. Один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту, пострадавший погиб", - сказал собеседник агентства, добавив, что нападавший задержан.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили ТАСС задержание участника дорожного конфликта, не сообщив подробности инцидента.