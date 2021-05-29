Самолет Москва - Симферополь проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

В аэропорт направлены кинологи. Источник не уточнил, о каком рейсе идет речь. Однако, как следует из данных онлайн-табло Шереметьево, на вечер запланированы два рейса в Симферополь, один из них на 18:25 отменен, еще один через полчаса планирует совершить посадку в Симферополе, вылет третьего назначен на 20:00.