В Симферополе вода затопила первый этаж новой республиканской больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Сбой в работе автоматики на локальных очистных сооружениях стал причиной затопления первого этажа новой и крупнейшей в регионе республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщил ТАСС министра здравоохранения региона Александр Остапенко.

Ранее в местных социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что полы в учреждении покрыты водой.

"Произошел сбой автоматики на локальных очистных сооружениях. Автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж. Дежурным персоналом оперативно приняты меры для работы в ручном режиме с целью устранения накопления воды. В настоящее время последствия все ликвидируются и проводится тщательный анализ сложившейся ситуации", - сообщил Остапенко.

Новая республиканская больница имени Н. А. Семашко является одним из крупнейших проектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя наряду с трассой "Таврида". Строительство многопрофильного медицинского центра началось в 2017 году, он был открыт в декабре прошлого года. Общая стоимость центра составляет более 9 млрд рублей.