В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) разбился в субботу на востоке страны. Об этом сообщил ТАСС источник в ВС под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Инцидент произошел во время военного парада на базе Бенина в Бенгази, который был организован по случаю седьмой годовщины начала операции "Достоинство", которую хафтаровцы вели с целью ликвидации террористических группировок.

"В результате крушения, которое, согласно первоначальным оценкам, произошло из-за технической неисправности, погиб пилот - бригадный генерал Джамаль бен Амер, - указал собеседник агентства. - Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы летчик не увел самолет в сторону".

По словам источника, с целью выяснения причин аварии будет проведено тщательное расследование. Он не стал уточнять модель разбившегося летательного аппарата. Между тем ряд ливийских СМИ сообщал, что это был истребитель МиГ-21.