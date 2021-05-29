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В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку

Животное упало в воду с набережной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую собаку, упавшую с набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вечером 29 мая на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" поступил сигнал о собаке, упавшей с набережной в Москву-реку", - сообщили в департаменте.

По тревоге к месту происшествия направились двое спасателей, возле Крымской набережной они заметили животное и подняли перепуганную собаку из воды на борт катера. "Песика породы веймаранер доставили на берег и передали хозяину", - добавили в пресс-службе.

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