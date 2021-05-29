Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Сочи

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после дорожного конфликта, произошедшего в субботу в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в субботу в пресс-службе сообщали, что полиция ищет участников дорожного конфликта, произошедшего около 19:30 в микрорайоне Мамайка в Сочи. В ходе конфликта один из участников произвел выстрелы из оружия.

"В настоящий момент все лица инцидента установлены, доставлены в отдел полиции города Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении пресс-службы.

В социальных сетях в субботу появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что один из мужчин держит в руках предмет, визуально похожий на автомат Калашникова.

В новость были внесены изменения (22:05 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела.