Боец ММА Дибиров задержан за нападение на молодого человека на востоке Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Боец ММА (Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства) Гарун Дибиров задержан за нападение на молодого человека, передвигавшегося на самокате на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе конфликта на Первомайской улице боец ММА Дибиров напал на молодого парня, ехавшего на самокате. Дибиров задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе московского главка полиции подтвердили ТАСС, что 28 мая около 21:40 возле дома 42 корпус 2 на Первомайской улице произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них напал на своего оппонента. "В результате происшествия пострадавший госпитализирован с травмой головы. Подозреваемый доставлен в территориальный ОМВД для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в полиции, не уточнив личность задержанного.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что полицией возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 213 ("Хулиганство").

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства ГСУ СК по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве. Следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего", - сообщила Иванова.