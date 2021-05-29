В Вологодской области затонул катер

ТАСС, 29 мая. Катер с восемью пассажирами затонул на Кубенском озере в Вологодской области, семи людям удалось спастись, восьмого ищут, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, на судне находились восемь человек. Недалеко от деревни Обросово у катера заглох двигатель, позже он затонул. Семь пассажиров спаслись. Проводятся поисково-спасательные мероприятия", - говорится в распространенном сообщении.

По данным администрации Вологодского района, около 18:00 троих человек обнаружили живыми, они были в спасательных жилетах, спустя час нашлись еще четверо. Поиски последнего из пассажиров продолжаются. Со слов спасенных, он должен быть на спасательном круге.

На месте работает заместитель Вологодского транспортного прокурора Александр Иванов. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, имелись ли у судоводителя необходимые документы, удостоверение на право управления, соблюдены ли вместимость пассажиров и правила плавания.