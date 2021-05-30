В России за сутки потушили 53 природных пожара

ТАСС, 30 мая. Общее число лесных пожаров на территории РФ за сутки уменьшилось на 53, в настоящее время специалисты тушат 30 пожаров на площади 2 273 га. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 29 мая, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 2 302 га. На 00:00 мск 30 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 35 лесных пожаров на площади 2 273 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь горения наблюдается в Тюменской области - 1 358 га. Крупные пожары действуют в Якутии, их общая площадь составляет 405 га и Красноярском крае (340 га). Пожары площадью менее 100 га зафиксированы в Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Омской и Курганской областях, а также в Республике Башкортостан.

На тушении задействованы 1 565 человек, 325 единиц техники, 33 воздушных судна на мониторинге и пять на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". В Республике Саха (Якутия) задействованы 28 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана".

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 49 субъектах РФ.