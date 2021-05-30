ГП утвердила обвинительное заключение по делу в отношении топ-менеджера "Рольфа" Кайро

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого вместе с другими фигурантами в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Антон Гусев.

"<…> обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой РФ. Защита полагает, что СК РФ и ГП РФ формально отнеслись к доводам защиты, просто проигнорировав их, - сказал защитник. - Никакого ущерба моему подзащитному в обвинительном заключении не вменяется".

В ближайшее время уголовное дело будет передано по подсудности в один из столичных судов. По информации защиты, это будет Черемушкинский суд Москвы.

Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, который находится за пределами России, и ряда других руководителей компании. Решением Басманного суда Москвы Петров заочно арестован и находится в международном розыске. Кайро стал первым задержанным по делу, всего по нему проходят четыре человека. Все, кроме Кайро, арестованы заочно. 28 июня 2019 года Басманный суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым, в результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, в ходе нее было приобретено имущество по его реальной стоимости.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее портфель включает 22 бренда, авто- и мотопроизводителей в том числе. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.