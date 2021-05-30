Румыния выдала России обвиняемого в незаконной организации азартных игр

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Румыния выдала России Михаила Чуботэреску, обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Подмосковье. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Румынии экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Михаила Чуботэреску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Сегодня Чуботэреску будет доставлен в Россию", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, Чуботэреску не позднее марта 2013 года совместно с другими лицами договорился об организации и проведении азартных игр вне игровой зоны в деревне Макарово Подольского района Московской области. В помещении они установили более 20 игровых автоматов, оснащенных программным обеспечением с денежным выигрышем, подыскали работников, которые принимали у клиентов деньги, вносили кредиты на игровые автоматы, снимали показания счетчиков, подсчитывали выручку и расплачивались с охраной заведения. Чуботэреску извлек доход на сумму свыше 6 млн рублей.

От правоохранительных органов ему удалось скрыться, он был объявлен в розыск. В марте этого года Чуботэреску был задержан на территории Румынии, после чего Генеральная прокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче.