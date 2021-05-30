В Барнауле два ребенка пострадали после падения с лопнувшего батута

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В результате происшествия у ТЦ "Район" пострадали два ребенка 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Центре управления регионом Алтайского края, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

СК России начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Алтайскому краю. "Сообщение [о пострадавших детях] поступило. Сотрудники выехали на место делать осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС также подтвердили информацию о ЧП, на месте работают правоохранители.

По данным источника в экстренных службах, батут лопнул из-за высокого давления воздуха. "В Барнауле на открытой площадке лопнул надувной батут. Предполагается, что причиной происшествия стал тот факт, что батут не выдержал давления воздуха", - сказал собеседник агентства.

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