СК возбудил дело после падения детей с лопнувшего батута в Барнауле

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту падения детей с батута в Барнауле, в результате чего пострадали две девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра.

В пресс-службе регионального Минздрава ранее ТАСС сообщили, что одна из девочек находится в тяжелом состоянии, другая - в крайне тяжелом.

Дежурный прокурор по Алтайскому краю сообщил ТАСС, что надзорное ведомство начало проверку, на место происшествия выехал зампрокурора Барнаула. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, губернатору региона Виктору Томенко доложили о происшествии. Он поручил министру здравоохранения края Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.