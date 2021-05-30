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В Анапе задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Адыгее

Его вернули в исправительное учреждение

МАЙКОП, 30 мая. /ТАСС/. Осужденный, сбежавший из колонии-поселения на территории Майкопа, где отбывал наказание за грабеж, задержан в Анапе, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Адыгея.

Ранее сообщалось, что из-под надзора скрылся осужденный по статье 161 УК РФ 31-летний уроженец города Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6.

"При проведении комплекса совместных разыскных мероприятий правоохранительных органов осужденный был задержан в городе Анапа Краснодарского края", - сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что задержанный возвращен сотрудниками УФСИН России по Республике Адыгея в исправительное учреждение.

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