Лауреат премии "Национальный бестселлер" Пелевин сообщил, что у него украли телефон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Писатель Александр Пелевин, ставший победителем литературной премии "Национальный бестселлер" рассказал ТАСС, что после церемонии награждения в Петербурге неизвестный мужчина украл у него телефон во время того, как писатель с друзьями в баре отмечал свою победу.

"Мы сидели с друзьями в баре, отмечали мою премию. Я вышел покурить. Через какое-то время ко мне подошел парень. Он стал восторгаться моим костюмом, после чего крепко обнял меня, а затем быстро ушел. Уже после того, как мы покинули бар, я сел в такси и обнаружил, что у меня из кармана пропал телефон. Поэтому сейчас я направляюсь в отдел полиции, чтобы подать заявление", - сказал Пелевин.

В субботу Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер" 2021 года за роман "Покров-17". Церемония проходила в Доме актера в Санкт- Петербурге. Помимо прозы Пелевин публикует стихи, участвует в публичных чтениях и работает журналистом в газете.

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, основанная в 2001 году; одна из главных негосударственных литературных премий России. Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания.