В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", - сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - добавил источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения. Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена.

Минздрав Свердловской области подтвердил ранения у двух человек в результате ЧП. По данным ведомства, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.

Комментариями пресс-службы ГУ МВД по региону ТАСС пока не располагает.