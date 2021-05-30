Источник: устроивший стрельбу в Екатеринбурге находится в неадекватном состоянии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, по предварительным данным находится в неадекватном состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, он находится в неадекватном состоянии. Сначала кричал, потом стал стрелять", - сказал источник. Также, по его словам, проверяется информация, что перед стрельбой он разослал своим знакомым сообщения, что устроит стрельбу и покончит с собой, так как ему все надоело.

По предварительной информации, которую сообщили ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции, который, предположительно, стрелял из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. В результате пострадали сотрудник Росгвардии, прибывший на место ЧП, и ребенок.