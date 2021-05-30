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СОБР Росгвардии начал штурм квартиры стрелявшего в Екатеринбурге

По предварительным данным, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начал штурм квартиры жилого дома в Екатеринбурге, из окна которого бывший полицейский устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живет бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм", - сказал источник.

По предварительной информации, которую сообщили ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции, который, предположительно, стрелял из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. В результате пострадали сотрудник Росгвардии, прибывший на место ЧП, и ребенок.

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