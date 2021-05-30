Устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали

ТАСС, 30 мая. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге задержан, подтвердили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.

"В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сообщили в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что операция завершена. "В ближайшее время он будет доставлен на допрос", - сказал он.

Ранее о его задержании ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Он сообщил, что при задержании мужчины использовались светошумовые гранаты. Также он добавил, что стрелявший оказал сопротивление, активно стреляя в бойцов СОБР. Он сделал не менее 10 выстрелов в росгвардейцев.

"В ходе спецоперации по задержанию подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление и активно стрелял в офицеров штурмовой группы СОБР Росгвардии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все выстрелы на себя приняли бронещиты. Никто из спецназа Росгвардии не пострадал. Источник также отметил, что сами бойцы не производили выстрелов, и задержанный не получил никаких ранений или травм.

В свою очередь в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ сообщили ТАСС, что в результате штурма СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям УМВД. "Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал", - подтвердили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и проходим. В результате происшествия ранения получили сотрудник Росгвардии, приехавший на ЧП, а также ребенок.