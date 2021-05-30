{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в гостинице "Северная" в историческом центре Петрозаводска локализовали

Площадь возгорания составляет 500 кв. м

ТАСС, 30 мая. Пожарные локализовали возгорание в гостинице "Северная", которая является важнейшим историко-культурным объектом Петрозаводска. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

"Локализация на площади 500 кв. м", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации города Владимир Любарский, в гостинице проживают 64 гостя и четыре сотрудника.

Здание гостиницы "Северная" было построено в 1936-1939 годах по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле так называемой пролетарской классики, начальной стадии неоклассицизма в советской архитектуре. Расположено рядом со зданием правительства республики. Является градостроительной доминантой исторического центра города, его визитной карточкой и памятником регионального значения.

Теги
РоссияКарелия
Прокуратура проводит проверку из-за прерванного взлета самолета в Екатеринбурге
Самолет рейса Екатеринбург - Сочи 30 мая прервал взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении
Читать полностью