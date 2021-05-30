Пожар в гостинице "Северная" в историческом центре Петрозаводска локализовали

ТАСС, 30 мая. Пожарные локализовали возгорание в гостинице "Северная", которая является важнейшим историко-культурным объектом Петрозаводска. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

"Локализация на площади 500 кв. м", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации города Владимир Любарский, в гостинице проживают 64 гостя и четыре сотрудника.

Здание гостиницы "Северная" было построено в 1936-1939 годах по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле так называемой пролетарской классики, начальной стадии неоклассицизма в советской архитектуре. Расположено рядом со зданием правительства республики. Является градостроительной доминантой исторического центра города, его визитной карточкой и памятником регионального значения.