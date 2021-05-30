Устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывшего сотрудника полиции, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

В воскресенье вечером бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и прохожим. В результате происшествия ранения получили сотрудник Росгвардии, приехавший на ЧП, а также ребенок. Во время штурма мужчина оказал вооруженное сопротивление, произведя в бойцов СОБР Росгвардии не менее 10 выстрелов, которые попали в бронещит. Его задержали без единого выстрела. СК возбудил уголовное дело по двум статьям.