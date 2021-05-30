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Источник: оружие стрелявшего в Екатеринбурге было зарегистрировано официально

По данным пресс-службы СУ СК, мужчина стрелял из охотничьего карабина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Оружие у мужчины, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, было зарегистрировано официально. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Было зарегистрировано официально", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что разрешение на оружие он получил в установленном законом порядке. "И нарколог, и психиатр выдали ему соответствующие заключения, не препятствующие получению лицензии на оружие", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы СУ СК, мужчина использовал охотничий карабин.

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