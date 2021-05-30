Посольство России в ЦАР проверяет информацию о гибели трех россиян

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) проверяет появившуюся в воскресенье в СМИ информацию о возможной гибели трех россиян на северо-западе страны. Об этом заявил ТАСС представитель посольства РФ в ЦАР.

"Посольство РФ в ЦАР пока не может подтвердить информацию о гибели трех российских инструкторов, - сказал он. - Российская миссия проверяет поступившую информацию".

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя правительства ЦАР Анж-Максима Казаги сообщило, что трое россиян и двое местных полицейских погибли в четверг в ЦАР в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км от столицы страны - города Банги. В свою очередь центральноафриканский информационный портал Corbeau News сообщил, что колонна возвращалась к месту базирования, когда в районе поселка Бондиба под одной из машин, в которой находились девять человек, взорвалась самодельная мина. В результате пять человек погибли, четверо раненых доставлены в госпиталь, их личности не раскрываются.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, соответствующих обращений со стороны Министерства обороны ЦАР, с которыми работают инструктора из России, пока в посольство РФ не поступало.