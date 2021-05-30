Открывшего стрельбу в Екатеринбурге уволили из органов внутренних дел более 10 лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет [назад], еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика", - сказал Горелых. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина работает в частном охранном предприятии. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина работает в частном охранном предприятии.

Помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков подтвердил журналистам, что при задержании мужчина стрелял в сотрудников Росгвардии.