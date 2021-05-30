Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 30 мая бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате ЧП пострадали два человека - девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.
- Инцидент произошел на улице Бородина. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина произвел не менее 10 выстрелов, он находился в неадекватном состоянии. Источник отметил, что проверяется информация о том, что перед стрельбой мужчина разослал своим знакомым сообщения, что устроит стрельбу и покончит с собой.
- Минздрав Свердловской области сообщил, что пострадавшие получили огнестрельные ранения. По данным ведомства, девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ее доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Сотрудник Росгвардии тоже госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Как уточнили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, мужчина получил касательное ранение в ногу.
- На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, жителей дома эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили.
- СОБР Росгвардии произвел штурм квартиры стрелявшего. Мужчина оказал активное сопротивление, он стрелял в бойцов, но все выстрелы на себя приняли бронещиты. Никто из спецназа Росгвардии не получил ранений.
- Мужчину задержали, он также не пострадал. По словам источника в правоохранительных органах, при его задержании использовались светошумовые гранаты. Корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрыва на месте происшествия.
- В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"; "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
- Мужчину направят на психиатрическую экспертизу. Ранее он не состоял на учете у психиатра или нарколога. При этом помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков сообщил журналистам, что стрелявший в момент инцидента был сильно пьян.
- Источник в правоохранительных органах сообщил, что оружие, из которого стрелял бывший полицейский, было зарегистрировано официально. Он получил разрешение на него в установленном законом порядке.
- По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, устроившего стрельбу уволили из органов внутренних дел более 10 лет назад. До увольнения он работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что сейчас мужчина является сотрудником частного охранного предприятия.