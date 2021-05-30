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В микрорайоне Екатеринбурга, где произошла стрельба, сняли оцепление

По словам корреспондента ТАСС жители дома, откуда стрелял бывший полицейский, возвращаются в свои квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов сняли оцепление на участке улицы Бородина, 31 в Екатеринбурге, где расположен дом, из окна которого бывший сотрудник органов внутренних дел открыл стрельбу. Жители возвращаются в свои квартиры, передает корреспондент ТАСС.

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Возле дома много прохожих, журналистов. На соседних зданиях и припаркованном рядом автомобиле видны следы от пуль.

Как рассказал директор по безопасности торговой сети "Монетка" Константин Сергеев, сотрудники магазина напротив дома, откуда велась стрельба, подали сигнал о "непонятных хлопках" в 20:00 (18:00 мск). Жители соседних зданий описывают мужчину, открывшего стрельбу, как пьющего.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате стрельбы пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. На данный момент стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.

Теги
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