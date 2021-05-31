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В США в авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана

Небольшой самолет Cessna C501 упал в озеро на севере штата Теннесси

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте администрации округа Резерфорд.

Небольшой самолет Cessna C501 в субботу упал в озеро на севере штата, погибли семь человек. Как уточнили власти, в их числе был Лара, а также его супруга Гвен Шамблин. Она была диетологом.

Лара также снимался в сериалах "Спасатели Малибу" (Baywatch, 1989-2001) и "Конан" (Conan, 1997-1998).

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.

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