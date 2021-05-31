Дома у бывшего мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель ведомства Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - сказала она.

С каким расследованием связаны обыски, управление пока не уточняет.

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, будучи до этого руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. 28 марта 2019 года дума города официально избрала его на пост мэра. 18 мая 2021 года, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.

27 мая дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию. После этого также единогласно дума приняла решение о начале конкурсных процедур по замещению должности мэра.